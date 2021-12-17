РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 дек. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 32 543 случая инфекции, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

1 452 случая заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 620 908 случаев инфицирования. Скончалось 11 382 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 558 611 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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