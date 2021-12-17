РИАМО - 17 дек. В пятницу, в преддверии 96-летия Николая Козлова, который руководил Московской областью в 1963 – 1981 годах, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и вдова Козлова Клавдия Петровна открыли мемориальную доску в честь бывшего главы региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Доска находится на доме в столице, где Козлов жил с семьей. В церемонии также приняла участие дочь Козлова Ольга, близкие родственники и знакомые семьи.

«Есть такое понятие - государственный человек. Николай Тимофеевич своим трудом, отношением к делу доказал, что он большой профессионал, неравнодушный, требовательный и, самое главное, работающий на результат», - сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что Козлов прошел войну, затем посвятил жизнь Подмосковью, России, сельскому хозяйству, которое и сегодня является серьезной опорой и региону, и всей стране.

«Клавдия Петровна, большое уважение и восхищение вызывает то, как семья во главе с вами чтит память о Николае Тимофеевиче. Хочу всем пожелать сил, здоровья, а нашему Подмосковью - процветания и успехов», — подчеркнул Воробьев.

Клавдии Петровне исполнилось 92 года. Андрей Воробьев пожелал ей крепкого здоровья. За чашкой чая она рассказала, каким человеком был Козлов.

«Мы учились в одной группе в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. На 5-м курсе поженились и поехали работать на производство. Так началась наша жизнь. У меня уже 2 внуков и 2 правнука, один из них назван Николаем - в честь супруга», — рассказала вдова.

Жизненный путь

Козлов после Великой Отечественной войны закончил Московскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязева по специальности «агроном-экономист». С 1952 года он работал в Московской области. В 1963-1981 годах был председателем Московского облисполкома.

Под личным контролем Козлова в Мытищах строили мост, благодаря которому удалось избежать транспортного коллапса в Москве во время Олимпиады-80. Для этого продолжили удобную автостраду по Ярославскому шоссе к стрельбищу «Динамо», где соревновались стрелки.

В 1981-1985 годах Козлов возглавлял министерство плодоовощного хозяйства СССР.

Козлов награжден двумя орденами Ленина, орденами Отечественной войны I и II степеней, орденом Октябрьской Революции, орденами Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почета». Ему также присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».

Козлов скончался в 2001 году.

Память о Козлове

«Уважаемый Андрей Юрьевич, хочу выразить вам искреннюю благодарность за то, что вы увековечили память папы. Он был достойным человеком, государственным деятелем, который делал очень много для страны, для улучшения благосостояния людей. Это было главным делом его жизни», - отметила Ольга Козлова.

Весной прошлого года имя Козлова присвоили Коломенскому аграрному колледжу. На фасаде здания тоже установили мемориальную табличку, в музее колледжа организовали экспозицию, посвященную деятельности Козлова. В декабре прошлого года мемориальную доску Козлову установили на здании администрации Мытищ.