РИАМО - 17 дек. Двухсекционный жилой дом, построенный по реновации на Кавказском бульваре в районе Царицыно, передали под заселение. Новостройку ввели в эксплуатацию в этом году, сообщает «Вечерняя Москва».

«Вчера началась выдача смотровых ордеров жителям домов 40, корп. 1 и 42, корп. 1 на Кавказском бульваре. Им будут предложены равнозначные квартиры в соседней новостройке 40. К переезду приступают более 200 семей», – рассказал руководитель московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Получить информацию жители смогут на первом этаже нового дома, там открылся центр информирования по переселению.

В новостройке на Кавказском бульваре предусмотрены 194 квартиры, основная часть – двухкомнатные.