РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. В Красногорске с начала пандемии выявили 31 042 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 66 – за последние сутки, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 1 452 случая заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 620 908 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 11 382 человека. Выздоровели и выписались 558 611 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по МО.