РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 дек. Группа компаний ФСК приступила к реализации второй очереди ЖК «Скандинавский» в городском округе Мытищи. Девелопером получено разрешение на строительство корпусов №№6 и 7 общей площадью свыше 25,568 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ГК ФСК.

Здания переменной этажности (8-9 этажей) возводятся с использованием монолитной технологии домостроения и включают суммарно 307 квартир различных планировок. Из них 134 представлены в корпусе №6, 173 – в корпусе №7. Помимо этого, в здания запроектированы кладовые, а также помещение для амбулаторно-поликлинического отделения на 81 посещение в смену.

Строительство жилых домов завершится в 2025 году.

ЖК «Скандинавский» – проект комфорт-класса в 3 км от МКАД по Осташковскому шоссе. В состав комплекса входят 6 корпусов переменной этажности, детский сад на 240 воспитанников, школа на 500 учеников, а также наземный и подземный паркинги.

Девелопером возведены 4 корпуса с коммерческими помещениями на первых этажах, благоустроена прилегающая к домам территория. Реализация объектов социальной инфраструктуры началась в декабре 2021 года. Детский сад построят в 2023 году, школу – в 2024. Оба учреждения будут муниципальными.

ГК ФСК – одна из крупнейших девелоперских компаний, объекты которой представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калужской областях и Краснодарском крае. Основное направление ее деятельности – строительство жилья (комфорт- и бизнес-класса), коммерческой недвижимости, транспортной и социальной инфраструктуры.