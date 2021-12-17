РИАМО - 17 дек. Владислав Струженков, взорвавший самодельную бомбу на крыльце православной гимназии на территории Серпуховского женского монастыря, переведен в больницу Подольска. Он стабилен и находится в сознании, сообщает Telegram-канал «112».
Молодого человека транспортировали в Подольск на вертолете. В ближайшее время 18-летнему Струженкову планируют предъявить обвинение.
Утром в понедельник 18-летний молодой человек активировал самодельное взрывное устройство на крыльце православной гимназии, находящейся на территории Серпуховского женского монастыря.
В результате взрыва пострадали 10 детей, они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Сейчас нескольких из них уже выписали из больниц.
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