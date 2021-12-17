РИАМО - 17 дек. Порядка 60% многоквартирных домов в Подмосковье имеют договоры с единой специализированной организацией по обслуживанию газового оборудования. Работа по заключению соглашений будет выполнена до конца марта 2022 года, сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

В Подмосковье насчитывается более 2 тыс. квартир с газовым оборудованием, количество газифицированных многоквартирных домов превышает 40 тыс.

«В 58% домов заключены договоры с единой специализированной организацией. До конца марта полностью закроем, и у нас будет у каждого дома одна специализированная организация», - сказала Федина.

Она отметила, что такие компании проверяют как общедомовое газовое оборудование, так и индивидуальное.

Ранее подмосковные власти приняли решение об установке датчиков загазованности в квартирах жителей старше 65 лет. Это позволит избежать несчастных случаев, связанных с эксплуатацией газового оборудования.