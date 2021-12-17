РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке в СНТ «Связист» Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

16 декабря в 17:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозпостройке в поселке радиоцентра «Романцево», СНТ «Связист». В 18:38 ликвидировали последствия пожара. Пострадавших нет.

Привлекаемые силы и средства: 4 единицы техники, 16 человек.