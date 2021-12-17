РИАМО - 17 дек. С 20 по 25 декабря в Московской области ожидается аномально-холодная погода. Температура воздуха будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В связи с сильным похолоданием спасатели рекомендуют утеплить окна и двери в квартирах, закрывать двери в дом, о выбитых в подъездах окнах оперативно сообщать коммунальным службам.

При использовании электроприборов для обогрева необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя использовать непредназначенное для этих целей оборудование, например, обогревать помещение с помощью газовой плиты. Самодельные и неисправные обогреватели включать не стоит.

В период холодов лучше ограничить выход на улицу детей и пожилых людей, а также отложить поездки за город.