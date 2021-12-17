РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. С 20 по 26 декабря в городском округе Люберцы пройдет рейд «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД проверят водителей на признаки алкогольного или наркотического опьянения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии грозит административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Та же ответственность предусмотрена за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. За повторное нарушение грозит уголовная ответственность по ст 264.1 УК РФ.

В случае, если жители знают о лицах, намеревающихся сесть за руль в нетрезвом состоянии, необходимо сообщить об этом по телефону 112 или по номеру дежурной части ОГИБДД: 8(495)501-25-83.