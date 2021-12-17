РИАМО - 17 дек. Жильцы всех 64 квартир дома 7/16 по улице Полиграфистов в Чехове разделят оплату счета в 27 900 рублей, выписанного на дом управляющей компанией. Один из жителей дома попытался самовольно заменить газовую колонку и отключил 15 квартир от газоснабжения, сообщается на сайте Госжилинспекции Подмосковья.

В процессе самовольной замены газовой колонки неизвестный допустил ошибку и неправильно подключил шланги, из-за чего в газопровод попала вода и 15 квартир остались без газоснабжения.

На следующий день после аварии сотрудники специализированной организации «Рим» устранили последствия аварии и восстановили подачу газа в квартиры подъезда.

Личность нарушителя не удалось установить, поэтому все расходы в 27 900 рублей легли на управляющую компанию, которая в свою очередь распределит их между жильцами дома.

«Это закономерный исход, поскольку любые манипуляции с внутриквартирным газовым оборудованием имеют право производить только лицензированные для этой деятельности предприятия в рамках договоров о техническом обслуживании и ремонте, а ответственность за ВКГО лежит на собственниках квартир», - сказала глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.