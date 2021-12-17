РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. АО «Красногорская теплосеть» задолжала за поставленную воду почти 130 млн рублей, сообщил генеральный директор АО «Водоканал» Петр Шейкин.

Первый замглавы администрации горокруга Надежда Барило провела очередное заседание штаба ЖКХ в администрации округа в пятницу. В совещании приняли участие руководители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Основной темой стали долги в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«К сожалению, основным нашим должником является «Красногорская теплосеть» – 128 млн рублей», – сказал Шейкин.

По его словам, для выхода из сложившейся ситуации заключено соглашение о переуступке долга в размере 46 млн рублей, в рамках которого УК «Феникс», которая, в свою очередь, должна теплосети, взяла на себя обязательства гасить долг в пользу водоканала. В соответствии с графиком компания будет выплачивать в среднем по 6 млн рублей в месяц.

Кроме того, на октябрьском заседании совета депутатов муниципалитета депутаты приняли решение о выделении теплосети субсидии для погашения задолженности перед водоканалом.

Шейкин также добавил, что общий долг перед предприятием – 576 млн рублей. Сам водоканал должен «Мосводоканалу» 38 млн рублей.

«Надеюсь, что благодаря выделению субсидии теплосети мы эту задолженность погасим», – заключил Шейкин.