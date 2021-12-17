РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Депутат Московской областной думы и член фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско поздравил участников 2 общественных организаций в Люберцах с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Дениско выступил в роли Деда Мороза перед представителями объединений «Союз женщин Подмосковья» и «Дети войны».

«Обе организации имеют давнюю историю – свою деятельность они ведут с начала 2000-х и вносят большой вклад в жизнь городского округа. «Дети войны» активно общаются с молодежью, передают им знания, касающиеся самого трагичного периода в истории страны. Много вопросов решают и «Женщины Подмосковья» – социальные, благотворительные, культурные, образовательные», – сказал Дениско.

Самых активных участников организаций депутат Мособлдумы наградил грамотами «За большой вклад и многолетнюю работу на благо общества».