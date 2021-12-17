РИАМО - 17 дек. Производственное отделение АО «Мособлэнерго» в Наро-Фоминском городском округе 20 и 21 декабря проведет плановые отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Электричество отключат в период с 9:00 до 16:00. Света не будет в г. Наро-Фоминске, деревнях Порядино и Шапкино, СНТ «Вертолетчик», «Нара-ПТО ГХ» и «Таманец».

Отключение необходимо, чтобы специалисты могли безопасно провести опиловку у высоковольтной линии электропередачи.