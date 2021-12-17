РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 дек. Специалисты служб газового хозяйства побывали в доме 1А в деревне Ховрино городского округа Мытищи, где у собственника домовладения отсутствует договор и накопилась солидная задолженность в размере 139 тыс. рублей, сообщается на сайте администрации горокруга.

По словам мастера Мытищинской районной эксплуатационной службы Ярослава Красильникова специалисты, уполномочены применить самые строгие меры.

«По этому адресу неоднократно направлялись оповещения и уведомления. У собственника нет договора на техобслуживание и высокая задолженность. В первую очередь мы основываемся на отсутствии договора. Поскольку это вопрос безопасности не только жильцов этого конкретного дома, но и их соседей. Наши специалисты приехали отключать домовладение от газа. Либо перекрываем кран, либо отрезаем от врезки. Предупреждения жильцам были, они в курсе, что такие меры возможны», - сказал Красильников.

В процессе общения жителей и газовщиков удалось найти взаимопонимание. Собственники уверили, что в ближайшее время заключат договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и оплатят задолженность.

«На текущий момент абоненты данного адреса отправляются в офис «Мособлгаза» по ул. Белобородова. Наши сотрудники остаются на объекте до решения ситуации. Ждем подтверждения оплаты и заключения договора», - добавил Красильников.

«Мособлгаз» напоминает жителям Подмосковья о необходимости заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования, расположенного внутри квартиры или частного дома. Это газовые плиты, водонагреватели, котлы, газовые горелки и приборы учета газа.

В случае отсутствия договора, а также при отказе в допуске представителя «Мособлгаза» для выполнения работ по действующему договору абоненту может грозить приостановка подачи газа с предварительным письменным уведомлением и административный штраф.