РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Порядка 104 млн рублей должны жители подмосковного Красногорска предприятию теплосети округа, сообщил генеральный директор АО «Красногорская теплосеть» Дмитрий Богданов.

Первый замглавы администрации горокруга Надежда Барило провела очередное заседание штаба ЖКХ. В совещании приняли участие руководители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Основной темой стали долги в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Львиная доля жителей Красногорска дисциплинированно оплачивает платежки по прямым договорам или через УК. В то же время некоторые граждане по каким-то своим причинам не платят вовсе. Если говорить о долгах физических лиц, то на сегодняшний день это порядка 104 млн рублей», – пояснил Богданов.

По его словам, предприятие теплосети идет навстречу гражданам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. В таком случае в индивидуальном порядке составляется график рассрочки платежей.

«Также и с управляющими компаниями – если они дают нам график платежей, эти вопросы рассматриваем. Я, в свою очередь, такие же графики подписываю с поставщиками газа, электроэнергии и других ресурсов, которые необходимы нам, чтобы производить тепло и горячую воду», – добавил Богданов.

Он уточнил, что управляющие компании округа должны предприятию более 340 млн рублей.

Руководитель теплосети отметил, что в настоящее время у предприятия перед поставщиками газа есть только текущая задолженность без просрочек.

«Жители могут не переживать, отключения тепла в отопительный период из-за долгов за газ не будет», – подчеркнул Богданов.