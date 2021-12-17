РИАМО - 17 дек. Жительница Можайского округа обратилась в полицию с заявлением о хищении более 2,2 млн рублей. Подозреваемого в мошенничестве через соцсети задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

С 47-летней потерпевшей в социальных сетях познакомился мужчина. Обманом он выманил у нее более 2,2 млн рублей.

«Он рассказал ей, что находится в исправительной колонии за совершение ДТП со смертельным исходом и хочет освободиться условно-досрочно. Для этого ему необходимы деньги в долг», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Женщина перечислила ему денежные средства, взятые ею в кредит. После этого мужчина на связь выходить перестал.

«По подозрению в совершении данного преступления в Ставропольском крае выявлен и задержан 48-летний житель с. Куровское Новосельского района», – отметила Петрова.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Подозреваемого заключили под стражу.