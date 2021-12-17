РИАМО - 17 дек. Инспекторы таможенного досмотра в аэропорту Шереметьево обнаружили у прилетевшей из-за границы гражданки РФ наркотические вещества, сообщает пресс-служба Шереметьевской таможни.

Женщина прилетела в Россию рейсом из Амстердама. Сотрудник таможни провел досмотр ее рюкзака и обнаружил стеклянную банку с зеленым веществом растительного происхождения. Также среди вещей пассажирки была найдена железная мельница для измельчения с остатками такого же вещества.

Экспресс-анализ показал, что в найденном веществе содержится марихуана. Наркотик входит в список запрещенных к обороту в России веществ. Масса найденного на досмотре вещества составила 98 граммов. В действиях женщины прослеживаются признаки преступления по статье 229.1 УК РФ.