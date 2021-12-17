РИАМО - 17 дек. В Подмосковье начали борьбу с сосульками и наледью на кровлях, сообщила руководитель Госжилинспекции региона в ранге министра – главный государственный жилищный инспектор области Ольга Федина.

«Акция «Ледниковый период» уже стартовала. Управляющие компании уже ходят, ищут», - сказала Федина.

Она отметила, что для превентивного решения этой проблемы нужно устанавливать кровли с подогревом, а пока сосульки приходится сбивать.

Сосульки могут появляться из-за перепадов температуры, которые сопровождаются снегопадами. Также они могут появляться и в начале зимы, когда мороз еще не укрепился.