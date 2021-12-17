РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В микрорайоне Климовск Подольска у гипермаркета «Глобус» открылся фермерский рынок, на котором свою продукцию представили 30 лучших фермерских хозяйств и ремесленников Подмосковья и других регионов, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Рынок будет работать все выходные с 10:00 до 18:00 в рамках проекта «Зима в Подмосковье». На нем можно купить новогодние деревья, продукты питания, подарки и сувениры к празднику. На сцене проходят насыщенная новогодняя развлекательная программа, анимация для детей, викторины. Гостей встречают Дед Мороз и Снегурочка. Возле новогодних фотозон работает Почта Деда Мороза. Призы и подарки дарят каждый день с 12:00 до 15:00.

В пятницу на открытии побывали заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев и представители администрации округа.

Григорьев отметил, что сельскохозяйственный рынок в коллаборации с ГМ «Глобус», фермерами и администрациями округов в Подмосковье проводят регулярно. Но впервые всех собрали в преддверии Нового года и добавили такую обширную тематическую развлекательную программу. Поэтому у всех участников очень большие ожидания.

«Все удалось. Большое спасибо администрации округа, которая приложила массу усилий и организовала музыкальное сопровождение, заранее провела рекламную кампанию и пригласила жителей. Также ГМ «Глобус», который поддержал, выставил несколько своих точек и организовал фотозону. Сельхозпроизводителям за то, что приехали, несмотря на не самую комфортную погоду», - сказал Григорьев.

Он добавил, что в Московской области сельскохозяйственных рынков больше, чем где-либо в РФ. Такие рынки полезны сельхозпроизводителям, так как повышают продажи. Потребителям удобно, когда вся продукция собрана в одном месте возле дома, так как можно увидеть все вживую и продегустировать.

На рынке свою продукцию представляют «Экоферма Ройгас», «Экоферма Дмитрия Колистратова», «Аннушкина ферма», «Золотая Адыгея», «Ферма Цветковых», «Ферма Ляшенко С.Н.», пасека «Златоцвет», «Башкирская пасека Сафронова», «Ароматы тайги», «Белоноговъ», «СтароруССкие балыки», «Орские домашние деликатесы», «Сырный мир», «Казаки гуляют», «Сыры Алтая», СССПК «Восход», «Усадьба Поседкино».

Также в ярмарке участвуют частное хозяйство «Эко-град», КФХ Кичемасова Г.А., «Мед&Казы», «Мед и маслобойня Юрченко», «Русские морские деликатесы», «Абхазские приправы» «Сочный фрукт», «Солнечные фрукты», «Суздальский сувенир» «Матвеевский елочный базар» и другие.