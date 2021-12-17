РИАМО - 17 дек. Предстоящей весной муниципальным властям в Подмосковье предстоит обследовать многоквартирные дома, чтобы определить перечень работ по подготовке жилфонда к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов, сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

«Мы считаем, что необходимая история - правильная подготовка уже в весенний период. Мы будем рекомендовать органам местного самоуправления сделать графики весеннего обхода, чтобы нам четко понимать, какие работы нужно провести летом для подготовки к осенне-зимнему сезону 2023 года», - сказала Федина.

Она отметила, что в этом году сотрудники ведомства проверили качество подготовки к холодам во всех многоквартирных домах региона. Нарушения выявили в 21% от общего числа домов, в прошлые годы данный показатель составлял около 60%.

Ранее Федина сообщила, что с начала этого года было выявлено свыше 18 тыс. нарушений в содержании подмосковных многоэтажек. Основными нарушениями стали ненадлежащее содержание общего имущества и некорректные начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.