РИАМО - 17 дек. Онлайн-маркетплейсы планируют открыть до конца 2022 года при сервисных компаниях в Подмосковье для торговли и обмена между жителями и местными компаниями, сообщила руководитель Госжилинспекции региона в ранге министра – главный государственный жилищный инспектор области Ольга Федина.

«Будут универсальные площадки, где можно будет торговать, обмениваться вещами. До конца 2022 года мы создадим в каждом муниципалитете при сервисной компании», - сказала Федина.

Она отметила, что площадки сервисных компаний будут на едином сайте, с помощью таких маркетплейсов будут предлагаться как бытовые услуги, так и продукция.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о возможностях портала коммунальных услуг ГИС ЖКХ. Портал предлагает услуги по оплате коммунальных счетов, проверке показаний приборов учета, а также позволяет проконтролировать работу управляющих организаций и узнать стоимость выполняемых ей работ. Также через сервис жители региона могут направить обращение в местные органы власти.