РИАМО - 17 дек. Банк России повысил ставку сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых. Об этом сообщает ТАСС.

При этом ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Банк России повысил ключевую ставку уже 7-й раз за год. Причем в данный момент зафиксирован максимальный показатель с осени 2017 года.

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у ЦБ. Именно величина ставки определяет скорость развития экономики и инфляцию в стране.