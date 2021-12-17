РИАМО - 17 дек. В городском округе Мытищи появится новый центр молодежного инновационного творчества Start LAB. Его создание поддержал Мининвест Московской области, сообщает пресс-служба министерства.

На торжественном открытии 20 декабря представят все лаборатории центра и расскажут, кто и как будет там учиться. На мероприятии будут присутствовать замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Евгений Подлипенский, представители администрации Мытищ, руководство ЦМИТ и индустриальных партнеров центра.

Начало торжественного открытия - в 14:00. Адрес ЦМИТ: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 44.

Подробнее о мероприятии можно узнать, позвонив по телефону: +7(916)408-74-25.