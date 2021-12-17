РИАМО - 17 дек. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявило нарушения ветеринарных правил на рыбном хозяйстве ООО «НПК «Омега-Про» в городском округе Химки, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате проверки Россельхознадзор выявил, что в рыбном хозяйстве не дезинфицируют шасси транспортных средств, въезжающих на территорию предприятия, а в помещениях на входах и выходах не установлены дезинфицирующие коврики.

Помимо этого, на предприятии не проводится дезинфекция используемого оборудования и инвентаря на обособленных производственных участках, а также отсутствует план противоэпизоотических мероприятий по содержанию и разведению рыбы. Хозяйство также не предоставило информацию о проведении осмотра и лабораторного исследования рыб.

За выявленные нарушения Россельхознадзор оштрафовал предприятие на 10 тыс. рублей и выдал предписание об обязательном устранении нарушений.