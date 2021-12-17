РИАМО - 17 дек. В поселке Новопетровское подмосковной Истры обустроили современный одноуровневый пешеходный переход около переезда через железнодорожные пути, он заменил старый деревянный настил. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Новый железнодорожный переход имеет резиновое покрытие, световую и звуковую сигнализацию, ограждения и знаки безопасности. Кроме того, у перехода устроены площадки S-образной формы, которые помогут пешеходам сконцентрироваться и не попасть под поезд.

В текущем году МЖД провела текущий ремонт 186 пешеходных переходов, обновила 516 м ограждения железнодорожных путей. Также были установлены 1107 предупреждающих знаков.