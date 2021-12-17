РИАМО - 17 дек. Сотрудники полиции задержали в столице бывшую владелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую по подозрению во взяточничестве, пишет РБК.

Ходатайство об ее аресте поступило в Басманный суд. Также задержан следователь Юрий Носов. По данным издания, он в 2017 году вел дело, по которому Миримская выступала потерпевшей. Сотрудника СК подозревают в получении взятки от женщины в виде автомобилей.

Миримская занимала 22-е место в рейтинге «Богатейшие женщины России» 2015 года по версии журнала Forbes Women. Тогда издание оценивало ее состояние в 100 млн долларов.

В 2017 году против нее возбудили уголовное дело по подозрению в нарушении тайны телефонных переговоров. Отмечается, что она получила доступ к телефонным разговорам своего бывшего гражданского мужа Николая Смирнова, одного из руководителей платежной системы «Золотая корона». С ним у нее был судебной спор «из-за разлуки с дочерью».

В том же году она подала иск в окружной суд штата Иллинойс в США к семье бывшего супруга. Она требовала взыскать в свою пользу 15 млн долларов в качестве компенсации морального вреда. До этого следователи проводили обыски в центральном офисе банка БКФ и в доме Миримской и ее помощницы. Правоохранители проверяли, связана ли она с финансированием экстремистской деятельности.

В материалах проверки говорилось, что Миримская получила благодарность от украинских националистов организации «Правый сектор» (запрещена на территории РФ). Тогда обыск проводили в рамках другого уголовного дела по даче взятки.