РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. С 15 по 31 декабря на территории городского округа Люберцы проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Елочка», сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Целью рейда является пресечение фактов несанкционированной заготовки, провоза и реализации хвойных деревьев. Сотрудники Госавтоинспекции возле лесных хвойных массивов будут проводить досмотр транспорта, перевозящего ели. Также инспекторы проверят на наличие документов, подтверждающих законность вырубки деревьев.

За нарушение предусмотрена уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений» и 262 УК РФ «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов».