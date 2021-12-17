РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. За прошедшую неделю жители городского округа Люберцы обратились на портал «Добродел» 330 раз, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Большая часть вопросов и замечаний связана с уборкой снега и наледи на тротуарах, пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках. Также обращения связаны с устранением неисправности элементов уличного освещения, очисткой контейнерных площадок и прилегающих территорий.

Все вопросы приняли в работу. Проблемы устранены по 134 обращениям.