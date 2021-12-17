РИАМО - 17 дек. Депутат Московской областной думы Игорь Исаев поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Ракетных войск стратегического назначения, который отмечается в пятницу. Он пожелал им бодрости духа и поблагодарил за высочайший профессионализм.

Депутат отметил, что именно этот род войск является главным компонентом стратегической ядерной мощи страны.

«Выражаю почтение и благодарность всем военнослужащим и ветеранам РВСН за службу в интересах нашего народа. Вы – наша сила, защита, гордость и опора. Желаю бодрости духа, здоровья и удачи! Счастливой и мирной жизни с ясным небом над головой и светлой радостью каждый день!» — сказал Исаев.

День Ракетных войск стратегического назначения — памятный день, отмечаемый в Российской Федерации ежегодно 17 декабря. Данный вид войск служит надежным воздушным щитом страны и важным компонентом ядерного сдерживания на мировой арене.

В этом году РВСН отмечают 62-ю годовщину со дня образования: они были основаны в 1959 году. РВСН являются войсками постоянной боевой готовности и готовы выполнять задачи по приказу президента РФ.