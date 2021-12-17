РИАМО - 17 дек. В Центральном доме архитектора стартовал V форум проектировщиков Московской области. Его участники обсудят специфику создания кластеров индивидуального жилищного строительства, передает корреспондент РИАМО.

«В этом году мы в первую очередь будем делать акцент на специфику реализации проектов комплексного освоения и развития территорий. <…> В Московской области стартуют отдельные нормативы, правила для создания кластеров ИЖС. Это очень интересная тема», - рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

По ее словам, создание кластеров ИЖС дает возможность привлечь в регион совершенно новый цивилизованный формат пространства для жизни. То есть человек живет на природе, но при этом имеет инфраструктуру городского уровня.

«(Кластер ИЖС - ред.) это группа территорий площадью менее 100 гектар, которые находится в непосредственной близости друг от друга и связаны улично-дорожной сетью, магистралями, коммуникациями. Они будут полностью обеспечены объектами социальной инфраструктуры, культуры, досуга», - добавила Кузьмина.

Гости форума обсудят типовые ошибки архитекторов и проектировщиков, поговорят о создании современных промышленных территорий, а также о новых тенденциях в законодательстве.

«Мы взяли пилотную территорию в районе Дмитрова. Это срединный пояс Подмосковья, не особо градоактивные территории, в которых достаточно низкая плотность, много сельских населенных пунктов. И на примере этого потенциального кластера мы крутили разные варианты и понимали, как все нужно сделать», - отметила Кузьмина.

На открытии форума президент союза архитекторов России Николай Шумаков поздравил участков и пожелал плодотворной работы в течение всего дня.

«Губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым поставлена цель - строительство только комфортного и качественного жилья. <…> Разработаны новые стандарты качества жилищного строительства, и все проекты, которые планируются к реализации в Московской области, уже соответствуют этим (стандартам - ред.)», - прозвучало в обращении заместителя председателя правительства Подмосковья Максима Фомина.