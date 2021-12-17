РИАМО - 17 дек. В честь 100-летнего юбилея Юрия Никулина с полуночи и в течение всего дня 18 декабря на медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться праздничный ролик c портретом легендарного народного артиста СССР и художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре, сообщает пресс-служба «Российской телевизионной и радиовещательной сети».

С наступлением сумерек в поддержку будет включена архитектурно-художественная подсветка.

В преддверии праздника ресторан «7 небо», расположенный на вершине Останкинской башни, подготовит оригинальный авторский торт для коллектива Московского цирка на Цветном бульваре, а также его художественного руководителя Максима Никулина.

Юрий Никулин родился 18 декабря 1921 года в Демидове Смоленской губернии, в 1925 году переехал в Москву с семьей. В возрасте 18 лет был участником Великой Отечественной войны, защищал Ленинград и освобождал Прибалтику, за время службы приставлен к множеству наград.

После окончания войны Никулин прошел долгий путь к актерству, работал клоуном в цирке. Дебютировав в кино, сразу полюбился советским зрителям за уникальную разнохарактерность, фактуру и эксцентрику. Сыграл в таких культовых фильмах, как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Самогонщики», «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и «Андрей Рублев».

С 1982 года Никулин работал в должности руководителя Московского цирка на Цветном бульваре, благодаря его усилиям обветшалое здание было перестроено в нынешний вид.

21 августа 1997 года в возрасте 75 лет Юрий Никулин скончался в Москве из-за осложнений после операции на сердце.

Возле здания Московского цирка на Цветном бульваре Юрию Никулину поставлен памятник, изображающий актера рядом с автомобилем из фильма «Кавказская пленница».