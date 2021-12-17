РИАМО - 17 дек. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в городском округе Шатура 36-летнего уроженца страны ближнего зарубежья, который находился в федеральном розыске, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

Росгвардейцы вели патрулирование, когда на Советской улице они увидели мужчину, приметы которого были похожи на описание из разыскной ориентировки. Когда он заметил правоохранителей, то попытался сбежать через дворы.

Росгвардейцы задержали мужчину и передали его полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что тот в течение нескольких месяцев находился в федеральном розыске. Он уклонялся от административного надзора.