РИАМО - 17 дек. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что инцидент с «неправильным» фрагментом текста закона о школьных онлайн-платформах будет расследован. Из-за технических ошибок законопроект не был принят, сообщает kp.ru.

Пакет поправок к федеральному закону об образовании предполагает, что образовательные учреждения будет использовать в работе только сертифицированные госпрограммы для онлайн-обучения. Во время итогового обсуждения документа в СФ выяснилось, что в проекте есть внутренние разночтения (ошибки).

В результате произошедшего Совет Федерации не принял законопроект, теперь ситуация будет разбираться.

«Вчера на Совете думы было принято решение создать согласительную комиссию и провести служебное расследование обстоятельств принятия закона», — заявил Володин.