РИАМО - 17 дек. Компания «Воздвижение» построит новое трехэтажное здание физико-математического лицея на Хотьковской улице в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Существующее здание лицея рассчитано на 160 учащихся. Новый корпус сможет принять 525 детей.

«Новый корпус будет построен в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году», - отметил министр регионального стройкомплекса Владимир Локтев.

В здании площадью около 14,2 тыс. кв. м предусмотрят учебные, мастерские и лаборантские кабинеты, медпункт, спортзал, актовый зал на 300 мест, столовую и библиотечно-информационный центр с читальным залом. Административные помещения займут отдельный блок.

Рядом с корпусом появятся площадка для общешкольных мероприятий, футбольное поле, учебно-опытная зона, а также площадка для отдыха.