РИАМО - 17 дек. В московском автобусе, где скончался мужчина, не выявили предметов, которые могли бы повредить ему ногу, сообщает пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».

По данным перевозчика ООО «Стартранс», вечером 14 декабря в районе ул. Декабристов, 3 при входе в автобус мужчина ударился ногой о порог. После этого у него открылось кровотечение.

«На место прибыла скорая помощь, но пострадавший скончался от кровопотери. После предварительного осмотра автобуса сотрудниками правоохранительных органов предметов, которые могли бы послужить травмированию, не обнаружено», — сообщили в учреждении.

В настоящий момент обстоятельства инцидента выясняют сотрудники полиции.

Ранее СМИ сообщали о том, что в московском автобусе нетрезвый 51-летний мужчина повредил ногу от удара и умер от массивной кровопотери в салоне. От помощи пассажиров он отказался, заявив, что самостоятельно доберется до дома.

Смерть мужчины от потери крови в московском автобусе. ВИДЕО>>