РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 дек. В Мытищах состоялась онлайн-встреча с предпринимателями сферы потребительского рынка и услуг муниципалитета, в совещании приняли участие 84 предприятия, сообщила начальник управления потребительского рынка и услуг горокруга Любовь Сабирзянова в своем Instagram-аккаунте.

Главными темами конференции были регламент содержания объектов благоустройства и уборка территории от снега и наледи в зимний период, а также организация очистки кровель от снега, наледи, сосулек.

Также обсуждались вопросы новогоднего оформления на предприятиях, праздничная иллюминация, украшение витрин и фасадов зданий, крупногабаритные ели, работа елочных базаров с организацией онлайн-доставки для граждан 60+. Наличие брендбука «Зима в Подмосковье» на елочных базарах является обязательным.

Под пристальным вниманием - организация антитеррористической безопасности на торговых объектах предприятий потребительского рынка и услуг, особенно в период зимних каникул.

Сабирзянова отметила, что состоялся конструктивный диалог с выработкой алгоритма решения обсуждаемых вопросов.