РИАМО – 17 дек. Беговой проект Среднерусского банка SRB RUN получил золото в номинации «Лучший беговой онлайн проект». Ежегодное награждение победителей и призеров рейтинга ALL STARS 2021 по версии IRONSTAR состоялось 14 декабря 2021 в Москве, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Проект реализован на базе мобильного приложения STRAVA. Все тренировки из приложения автоматически аккумулируются на сайте для сотрудников банка. Таким образом, каждый сотрудник может отслеживать не только свои результаты, но и достижения коллег.

В проекте зарегистрировано более 2000 участников, которые в течение 2021 года преодолели дистанцию 180 000 километров.

«Мы стараемся создать как можно больше возможностей для занятия спортом для наших сотрудников. Проект SRB RUN позволяет каждому участнику внести свой вклад в достижение командного результата и таким образом создает дополнительную мотивацию для тренировок», - сказал вице-президент, председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк Кирилл Брель.