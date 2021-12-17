РИАМО - 17 дек. В номинации «Инжиниринговая компания года» профессиональной премии PROESTATE&TOBY Awards 2021 победителем стал холдинг «Мосинжпроект». Лучшей компания была признана еще в 2 номинациях, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

PROESTATE&TOBY Awards – одна из самых престижных международных премий в сфере девелопмента.

«В номинации «Инжиниринговая компания года» по версии PROESTATE&TOBY Awards 2021 наш холдинг признан лучшей компанией. В номинации «Здание с сохраненной окружающей средой» первым стал парк «Зарядье» с многофункциональным концертным комплексом», – сказал гендиректор холдинга Юрий Кравцов.

Жюри также признало лучшим медицинским офисным зданием Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское», генеральным проектировщиком и подрядчиком которого выступил «Мосинжпроект» (заказчик – АНО «РСИ»).

Кравцов отметил, что проекты компании стали чаще побеждать в престижных, в том числе международных премиях.

«Нынешние призеры в свое время принимали участие в престижной премии MIPIM Awards. Клинический центр «Вороновское» в этом году стал финалистом, а парк «Зарядье» с концертным залом был удостоен специального приза жюри этой премии в 2019 году», – рассказал Кравцов.

Еще 2 победы компании недавно принесли транспортные проекты – участки Большого кольца и Некрасовская линия столичной подземки. Их отметили в 2 номинациях международного конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Высокий уровень холдинга подтверждают и отраслевые рейтинги, такие как RAEX 600 и РБК 500.

В этом году компании также удалось на 9 пунктов подняться в рейтинге 250 крупнейших строительных компаний мира. Теперь в ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors «Мосинжпроект» находится на 114 месте.