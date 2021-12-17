РИАМО - 17 дек. В городском округе Химки в микрорайоне Сходня на улице Горной возвели склад готовой продукции. На объекте было создано 15 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Строительством склада занималось ООО «Финанс-СТ». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдало министерство жилищной политики Московской области.

Площадь объекта составляет 1,5 тыс. кв. м. Там будут хранить металлические изделия, которые нужны при производстве строительных лесов.

С началом работы склада в городском округе Химки появились 15 новых рабочих мест. Реализацию проекта вел персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья.

Строительные и монтажные работы начались в мае 2021 года. Объем инвестиций составил порядка 50 млн рублей.