РИАМО - 17 дек. Двухэтажное аварийное здание, которое пострадало от пожара, снесли на улице Корневской, д. 7 в городском округе Павловский Посад, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение профильным ведомствам и администрациям городских округов вести работу по ликвидации недостроенных, аварийных и самовольно возведенных объектов на территории региона.

«На участке площадью более 2,3 тыс. кв. м было выявлено двухэтажное здание, пострадавшее в результате пожара. Объект долгое время не функционировал, ограждение территории отсутствовало, имелся свободный доступ третьих лиц. Учитывая небезопасное состояние объекта, собственником было принято решение о проведении работ по сносу. В настоящий момент участок свободен от постройки», - сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Демонтаж таких зданий, помимо всего прочего, способствует улучшению архитектурно-градостроительного облика Подмосковья. А также населенные пункты становятся безопаснее и комфортнее для проживания.

Всего на территории городского округа Павловский Посад было выявлено 58 объектов незавершенного строительства, из них 10 самовольных построек. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 37 объектов, что составляет 64% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.