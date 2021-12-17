РИАМО - 17 дек. Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев рассказал, что во Владимирской области из подпольной лаборатории было изъято более 700 кг наркотического средства. Двух наркокурьеров группировки задержали на въезде в Подмосковье, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

О результатах операции Колокольцев рассказал на заседании Государственного антинаркотического комитета.

«Во Владимирской области сотрудниками полиции пресечена деятельность группировки, которая занималась производством и сбытом синтетических наркотиков», – сказал Колокольцев.

Подпольная лаборатория была обнаружена в частном домовладении в Александровском районе Владимирской области. Там злоумышленники изготавливали наркотики катиноновой группы. Предварительная оценка указывает на то, что примерные ежемесячные объемы производства в лаборатории составляли до 100 кг веществ.

Полиция также изъяла оборудование, 2,7 тонны прекурсоров и 63 кг мефедрона. Двое, находившихся на месте варщиков из Кабардино-Балкарской республики, задержаны. Через несколько дней удалось найти и задержать межрегиональных курьеров во Владимире и в Смоленске.

На въезде в Московскую область со стороны города Владимира сотрудники полиции остановили автомобиль БМВ, водителя и пассажира подозревали в обороте наркотиков. В машине нашли 10 кг кристаллов. Экспертиза подтвердила, что задержанные перевозили мефедрон.

Возбуждено 7 уголовных дел, всех задержанных заключили под стражу, расследование продолжается.