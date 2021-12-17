РИАМО - 17 дек. Отечественная компания «Авивир» откроет в подмосковном Фрязине производство экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба регионального Мининвеста.

Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, сборку тестов будут осуществлять по лицензиям американской фармацевтической компании Access Bio, а также фирм из Республики Корея – RapiGen, Osang Healthcare и Sugentech.

«Производство экспресс-тестов для выявления коронавируса откроется на территории ОЭЗ «Исток» в г.о. Фрязино. В рамках реализации проекта инвестор арендует помещение, где будет налажено лицензионное производство высокотехнологичных экспресс ковид-тестов. На начальном этапе инвестиции в запуск предприятия составят 100 млн рублей и будет создано 20 рабочих мест», — добавила Зиновьева.

С помощью экспресс-тестов можно обнаружить заболевание Covid-19 уже на ранних стадиях. Благодаря совмещению с передовой методикой лечения в Московском регионе будет создан эффективный инструмент для борьбы с распространением коронавируса.

ООО «Авивир» доставляет в Россию иностранную медтехнику, а также инструменты для лабораторной и экспресс-диагностики. Руководство организации договорилось о локализации производства ковид-тестов с такими компаниями как Abbott Laboratories, RapiGen, Sugentech, AccessBio и Osang Healthcare.