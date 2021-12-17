Несмотря на огромное предложение товаров в магазинах и на онлайн-площадках, найти подарок на Новый год не так-то просто. Кто-то следует указаниям из вишлистов, кто-то покупает сувениры, чтобы поднять настроение коллегам и родственникам. Но чтобы по-настоящему удивить друзей и родных, нужно как следует постараться. Обозреватель РИАМО отобрала подарки на Новый год, которые точно запомнятся.

Ироничная гирлянда

Цена: от 200 рублей

Если вам нужно купить сразу много подарков для коллег или друзей, можете заглянуть в магазин необычных товаров «Так себе праздник». Здесь можно найти гирлянды с фразами «С НГ короч», «Год новый, а ты старый», «Это все Меркурий» и одной из самых актуальных на фоне пандемии и всевозможных кризисов — 2022 please be nice. Кроме того, в ассортименте магазина — минималистичные открытки, ароматические свечи и многое другое.

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Трескучие ароматические свечи

Цена: от 350 рублей

Абсолютным хитом в Instagram в этом году стали свечи, которые при сгорании трещат как бревна в камине. Их секрет — в специальном деревянном фитиле. Специально к Новому году некоторые производители сделали свечи по мотивам фильмов «Один дома», «Отпуск по обмену», «Гарри Поттер», «Реальная любовь», «Рождество на двоих», «Дневник Бриджит Джонс», сериалов «Друзья», «Секс в большом городе». Такую свечу можно подарить как коллегам, так и друзьям.

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Набор для приготовления травяных настоек

Цена: от 3890 рублей

Альтернативой стандартному игристому в новогоднюю ночь могут стать самодельные настойки. В лавке «Отец-настоятель» предлагают несколько боксов: в набор входят травяные и ягодные сборы для пяти настоек и подробная инструкция по приготовлению. Названия у рецептов необычные и запоминающиеся: «Тост-ирония» (с черным перцем и тимьяном), «Нечайная церемония» (с изюмом, тмином и розмарином), «Хорошие новости» (с анисом, можжевельником и кориандром), «Честное слово» (с сушеным черносливом, дубовой щепой и кедровыми орехами). Подарить такой бокс можно начальнику, коллегам-партнерам или знакомым иностранцам, ведь этот подарок с русской душой.

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Официальный мерч из вселенной «Гарри Поттера»

Цена: волшебные палочки — 4690 рублей

14 декабря в Центральном детском магазине на Лубянке открылся первый в России официальный магазин с мерчом из вселенной «Гарри Поттера». Здесь можно будет найти и знакомые всем мантии, и волшебные палочки, и сладости, и игрушки в виде любимых персонажей, а также здесь организуют несколько фотозон. Правда, порадовать всех своих друзей, которые любят культовое произведение, не получится, так как цены в магазине кусаются: например, волшебные палочки стоят по 4690 рублей.

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Фэшн-блокнот

Цена: от 3999 рублей

Любительнице брендов и шопоголику можно подарить фэшн-блокнот с логотипом и в фирменном цвете Valentino, Louis Vuitton, Dior, Chanel и других брендов. Для ценителей моды это не просто блокнот для записей, ведь под обложкой каждого находятся интересные факты из истории любимого бренда, а также иллюстрации и скетчи моделей с лучших показов, сумки, духи и украшения.

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Прогулка по Москве на самолете

Цена: от 9800 рублей

Новый год для многих влюбленных становится поводом сделать предложение руки и сердца. Но даже если вы уже состоите в браке или не собираетесь пока жениться, свидание в самолете, пролетающем над Москвой, станет отличным подарком для второй половинки. У компании MAG Aero действует акция: при покупке сертификата до 31 декабря на второй дают скидку в 50%.

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Подписка на онлайн-кинотеатр

Цена: около 3000 рублей за год

Практичный подарок для киноманов, которые не успевают подключать все подписки на онлайн-кинотеатры сразу, но хотят успеть пересмотреть в праздники и продолжение «Секса в большом городе», и нового «Декстера», и второй сезон «Великой», и премьеру спецэпизода «Гарри Поттера». Подарить подписку на ivi, Okko, «Кинопоиск HD» или Netflix можно другу на «Тайного Санту» или кому-то из близких.

Диффузоры с новогодними ароматами

Цена: от 390 рублей

Запах глинтвейна, имбирного пряника, корицы — то, что мы любим на новогодних ярмарках. Подарить волшебную атмосферу другу или коллеге можно вместе с диффузором Gingerbread от Zara Home. Еще новогоднее настроение могут принести интерьерные духи с грейпфрутом и мелиссой от Botavikos, которые продают в «Рив Гош».