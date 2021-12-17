РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 дек. Жители подмосковной Балашихи смогут покататься на коньках 19 декабря на малой арене в Ледовом дворце им. Ю. Е. Ляпкина, в этот день пройдут сеансы массовых катаний, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

Первый сеанс массовых катаний состоится с 17:30 до 18:30, второй сеанс - с 18:45 до 19:45.

Стоимость: 200 руб. за сеанс и 150 руб. за прокат коньков. Прокат коньков осуществляется только при предоставлении на весь сеанс оригинала документа, удостоверяющего личность.

Загрузка: до 100 человек на один сеанс. Вход на территорию Ледового дворца строго в масках и по предоставлению QR-кода или ПЦР теста, действующего не более 3 дней.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте и в соцсетях Ледового дворца.