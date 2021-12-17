РИАМО - 17 дек. Врач частной стоматологической клиники, на которого с ножом напал житель Москвы, скончался в больнице, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Нападение произошло в клинике на Ясном проезде 13 декабря. 59-летний мужчина оказался недоволен качеством оказываемых стоматологом услуг по лечению зубов и ударил врача ножом в живот прямо в кабинете. Сотрудника клиники госпитализировали.

Позже мужчина сам пришел в полицию и рассказал о совершенном преступлении. По решению суда его поместили под стражу на 2 месяца.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Дело находится на контроле прокуратуры.