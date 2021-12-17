РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 дек. В Сети участились жалобы на e-mail рассылку о возврате страховых накоплений якобы от Пенсионного фонда, жителей Щелкова просят остерегаться мошенников, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Схема нового вида мошенничества выглядит так: письма приходят без темы, в них сообщается, что в связи с поправками в законе от 15.12.2001 №167-ФЗ начислен возврат страховых накоплений. Но из-за возникших технических сложностей автоматический возврат не прошел, и теперь необходимо подтвердить его вручную. Далее даются код перевода и кнопка «Оформить возврат». Если это сделать, то последуют просьбы сообщить данные банковской карты.

Жителям необходимо быть внимательными: не пользоваться онлайн-ссылкой на оформление возврата и не вводить данные своих банковских карт по требованию неизвестных сайтов. В противном случае можно стать жертвой мошенников.