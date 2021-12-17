РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Красногорска Дмитрий Волков встретился с представителями бизнес-сообщества округа, речь шла о взаимодействии администрации и социальных предпринимателей. Об этом сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Участие в мероприятии также приняли замглавы округа Михаил Шувалов, депутат совета депутатов Александр Кулеша и президент Торгово-промышленной палаты Красногорска Сергей Капустин.

Бизнесмены обращались с вопросами по взаимодействию с администрацией в сфере социального предпринимательства. В частности, генеральный директор спортивного клуба в п. Отрада Валентина Пронина предложила проводить в помещении клуба бесплатные занятия.

«У нас есть свободное время, которое не заполняется, - это время для социальных групп. Если мне скажут, к примеру, что у нас есть 30 человек, которые хотят заниматься фитнесом в дневное время, я с удовольствием их пущу на безвозмездной основе», - сказала Пронина.

Предложение о сотрудничестве в сфере культуры поступило от коммерческого директора арт-резиденции «АртНахабино» Дарьи Иодо.

Денис Орлов, председатель НП «Ассоциация малого бизнеса Красногорского района», в состав которой входят 28 членов, также предложил провести в следующем году двусторонние встречи, чтобы решить ряд важных для предпринимателей вопросов.

Дмитрий Волков выразил готовность поддержать социальные инициативы представителей малого бизнеса.