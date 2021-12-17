РИАМО - 17 дек. За прошедшие сутки от коронавируса умерли 1 080 россиян. С начала пандемии от Covid-19 скончались 295 104 россиянина, сообщает оперштаб.

Также за сутки на территории страны выявили 27 743 случая заражения. А 37 437 россиян смогли побороть болезнь.

При этом с начала пандемии в стране подтвердили 10 159 389 случаев заражения, выздоровели после соответствующего лечения 8 914 225 пациентов.

Единственным способом обезопасить здоровье и жизнь от коронавируса является вакцинация. Врачи также рекомендуют не забывать и о ревакцинации. Это нужно делать через полгода после введения первого компонента вакцины.