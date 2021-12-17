РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 дек. Полицейские Королева задержали мужчину, укравшего более 200 тыс. рублей из автомобиля своего знакомого, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В полицию обратился 42-летний житель Королева и сообщил, что из сумки, находившейся в его иномарке на ул. Пушкинской, украдены деньги. Сумма ущерба составила 210 тыс. рублей.

Правоохранители по подозрению в совершении преступления задержали и доставили в отдел полиции 46-летнего местного жителя. Установлено, что злоумышленник — знакомый заявителя, распивал совместно с ним спиртные напитки. Потерпевший на время отлучился, и в этот момент подозреваемый совершил кражу.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело, а подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.